Si eres de los que no les rehúye a los desafíos visuales, hoy tienes la posibilidad de demostrar de qué estás hecho con una simple tarea: ubicar todos los rostros no literales de esta imagen. En Depor, pensando en ti y tus gustos, hemos preparado un reto viral que desarrollará todas tus perspectivas visuales para encontrar en el menor tiempo posible la respuesta a esta gráfica. Mira, observa, analiza, piensa y responde acertadamente el acertijo visual, pero no te extralimites.

Prepárate para llegar a tus límites sensoriales con esta prueba. Tan solo con mirar la imagen de este acertijo visual podrás ver los rostros del padre y la hija, pero hay cuatro más. Una persona detallista y experta logra resolverlo en 7 segundos.

La imagen que te presentamos a continuación fue creada por Genial.Guru y viralizada en redes sociales. Tienes que ubicar todos los rostros además de los dos principales en la ilustración y que fue realizado a propósito para que sufras al intentar resolverlo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Hay cuatro rostros: ¿podrás ubicarlos en este reto viral en tan solo 7 segundos? (Foto: Genial.Guru)

Ponte las pilas si es que aún no logras ubicar este objetivo. Y es que no cualquiera logra dar con él en esos segundos que pide esta nota, pero tampoco te hagas bolas, pues fueron muchos los que sufrieron igual que tú, así que mira la respuesta ahora.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Pues llegamos al lugar menos esperado, pero más buscado. Solo algunos genios y más avispados dieron con la solución sin ningún tipo de ayuda pues, como verás a continuación, no era tan difícil dar con la respuesta a este reto visual. Pero no queremos desanimarte, pues siempre habrá más virales para ti en Depor.com.

Ahora bien, lo que estabas buscando no era nada del otro mundo. Si en realidad leíste toda la nota, sabrás que lo que debías buscar eran cuatro rostros y los tenías en diferentes lugares de la gráfica. Si te fija, hay dos en la parte de arriba, uno en la nube, otro en las galletas y el último en el muffin de abajo.

Solución del reto viral: aquí están los cuatro rostros. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ACERTIJOS?

Si bien el proverbio hace una declaración clara y distinta, la finalidad del acertijo suele ser engañar al oyente sobre su significado. Se da una descripción y luego se exige la respuesta en cuanto a lo que se ha querido decir, detalla britannica.com.