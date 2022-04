A continuación, tres posibilidades te brinda este acertijo visual, así que prepárate y pon mucha atención fijándote las respuestas luego. Las pruebas psicológicas nos ayudan no solo a distraernos, sino también cuentan entre sus varias características el mostrarnos aspectos sobre nosotros mismos. En esta ocasión, Depor te hará destapar tu experiencia en el amor según tu personalidad con simples pasos.

¿Qué será posible en este desafío visual? Hasta tres opciones como respuesta tienes en este acertijo de personalidad que es tendencia en redes sociales. Abre bien los ojos, mira con atención, responder y te sorprenderás.

Hoy queremos sorprenderte una vez más, razón por la cual te traemos un test de personalidad que podría revelarte cosas adicionales sobre ti a las que ya conoces, tan solo con responder qué figura o imagen te captó más la vista.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Test viral: escoge una de las figuras y destapa tu experiencia en el amor. (Foto: Redes Sociales)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Las nubes

Si primero viste las nubes, la razón por la que eres un experto en lo que respecta al amor es que siempre confías en tu instinto. Y eso es algo que has hecho durante toda tu vida. No es que no confíes en la gente y seas una persona huraña, lo que pasa es que a veces la gente te ha decepcionado, pero gracias a tu instinto has podido salir de ello. Simplemente tu instinto nunca te ha fallado.

Cuando las personas acuden a ti con historias de sus luchas románticas, tú simplemente respondes con tu intuición, incluso si es algo que les resultará difícil de escuchar, no tienes miedo ni te tiembla la voz de decirlo.

El puente

Si viste el puente primero, la razón por la que eres un experto en lo que respecta al amor es que tienes una mente abierta. Mientras que otros pueden ser rápidos para juzgar, te tomas tu tiempo cuando se trata de diferentes personas y diferentes situaciones. Para ti, las personas son complicadas y cambiantes, y es por esa razón que quieres darles una segunda oportunidad. Eres consciente de que no todo somos iguales y que cada persona es un mundo diferente, cada ser humano ha pasado por distintas etapas y procesos.

Tu corazón y mente abiertos te convierten en un socio y consejero maravilloso. Tu corazón está en el lugar correcto y eso lo sabes, sin embargo, debes de tener cuidado con ser demasiado amable con las personas que no lo merecen. Recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que muchas sonrisas pueden tener en el fondo un puñal.

Los botes

Si viste los barcos primero, entonces la razón por la que eres un experto cuando se trata de amor es porque eres una persona demasiado honesta. Crees que la clave para resolver cualquier problema, incluso uno romántico, es la honestidad y de eso no tienes ninguna duda. Dices la verdad, sin importar cuán difícil sea para los demás escucharla. Lo que dices es un soplo de aire fresco para muchas personas que buscan algún consejo.

Eso sí, tenga cuidado a pesar de que sea un experto en la verdad, tome en cuenta que algunas personas no quieren escuchar la verdad. Así que prepárate para lidiar con aquellas personas a las que no les guste escuchar las cosas como son y también respétalo.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.