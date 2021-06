Los desafíos están de moda en Facebook y otras redes sociales. Diariamente aparecen nuevos con el único objetivo de divertirte. El que motivó esta nota no es la excepción. El reto viral consiste en hallar los gatos escondidos entre los regalos.

Lo que te pedimos, si decides participar, es que no te estreses buscando a los pequeños felinos. Estos animales están bien ocultos en la imagen, por lo que probablemente te tomará un buen tiempo averiguar la ubicación de cada uno.

Te informamos que en total son 4 gatos los que tienes que encontrar. Juega a tu favor el hecho de que nadie te apura, así que concéntrate. En México, Estados Unidos y España, este desafío causa sensación. Es un verdadero éxito.

Imagen del reto viral

Tu tarea de hoy es encontrar los gatos que están escondidos entre los regalos. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si ya te cansaste de buscar y deseas saber dónde están los gatos, observa la ilustración que está aquí abajo. No te sientas mal por no haber cantado victoria. Sabemos que el desafío no es fácil de superar. Muchas personas no han podido ubicar a los mininos.

Aquí están los gatos. (Foto: Noticieros Televisa)

El reto viral presentado en esta nota es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 6 de diciembre de 2020. Ya tiene buen tiempo circulando en Internet y no deja de sumar participantes.

TE PUEDE INTERESAR