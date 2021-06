El reloj marca que ya es tiempo de que pongas a prueba tu visión con un reto viral. El que motivó esta nota no es cualquiera, pues posee un alto nivel de dificultad. Lo que tienes que hacer para cantar victoria es encontrar los doctores sin estetoscopio en la imagen. ¿Puedes hacerlo?

Este desafío está dando la hora en Facebook y otras redes sociales. El 97 % de sus participantes no lo pudo superar. Si deseas decir “lo logré”, te recomendamos que abras bien los ojos y prestes mucha atención a cada detalle de la ilustración.

Noticieros Televisa se encargó de crear este reto viral para luego publicarlo en su página web, exactamente el 23 de octubre de 2020. Como podrás darte cuenta, ya tiene tiempo circulando en Internet; sin embargo, no deja de causar furor.

Imagen del reto viral

Abre bien los ojos y halla los doctores sin estetoscopio en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total son 4 médicos que no tienen estetoscopio en la imagen. Como están bien ocultos, a simple viste no se ven. Si deseas saber dónde están, no desesperes. Te informamos que aquí abajo podrás averiguar la ubicación de cada uno.

Aquí están los doctores sin estetoscopio. (Foto: Noticieros Televisa)

Los retos virales que más llaman la atención en Facebook y otras redes sociales son los complicados de superar. Si deseas participar en un nuevo desafío, ten en cuenta que en Depor hay una gran cantidad. ¡Nosotros siempre damos a conocer los mejores!

