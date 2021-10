Durante los últimos días, los retos virales han ganado muchos seguidores en Facebook y otras redes sociales. Estos acertijos lógicos son capaces de desafiar nuestros sentidos y también habilidades cognitivas. De esta manera, tenemos uno que generó revuelo entre los internautas ya que muy pocos pudieron resolverlo.

¿Qué debes hacer? Solamente tendrás que hallar una papa entre los castores en la ilustración que verás líneas abajo. Parece fácil, pero te daremos un tiempo límite para intentar obtener éxito. Solo tendrás 20 segundos para que intentes encontrar al tubérculo.

Observa detenidamente la imagen, mira cada espacio. ¿Lo viste? Si aún no logras encontrar el objetivo te daremos 5 segundos más. No tires la toalla. Trata mirar hasta el más mínimo detalle. Si todavía no puedes encontrar la papa, mira la solución líneas abajo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Ves la ubicación exacta de la papa entre los castores? Muy pocos lograron resolver este acertijo lógico. | Foto: genial.guru

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si estás en esta parte del acertijo lógico es por que a pesar de contar con 25 segundos no pudiste ubicar la papa entre los castores. No era sencillo como aparentaba. Si quieres conocer el lugar exacto de la papa, aquí te mostramos la solución.

