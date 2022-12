Hay retos virales que no necesitan tener un límite de tiempo para ser realmente difíciles de resolver. Ese es el caso del desafío que motivó esta nota. Aquí tú tienes que identificar el error en la imagen. Pero ten en cuenta lo siguiente: el 99 % de participantes no pudo realizar esa tarea.

Sabemos que la estadística que acabamos de dar a conocer puede llegar a asustar a muchas personas, pero ese no es nuestro fin. Al compartir la cifra, buscamos motivar a la gente a demostrar toda su capacidad visual resolviendo la prueba que, si no te has percatado, fue elaborada por genial.guru.

¿Cómo se puede superar un reto viral tan difícil? Primero debes preocuparte en estar sentado(a) en un lugar cómodo para ti. Luego de haber encontrado el lugar ideal, abre bien los ojos y observa detenidamente la imagen. No te distraigas con nada. Concéntrate y tendrás posibilidades de cantar victoria. ¡Ya sabes!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del reto viral se puede apreciar a varias personas en un paradero de autobús. Como es un día lluvioso, hay quienes utilizan un paraguas para no mojarse. Nada parece estar mal en esa escena, pero lo cierto es que hay una equivocación. ¿Crees que tú puedas identificar el error?

A simple vista no se aprecia el error en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Te pedimos que no agaches la cabeza si en caso no fuiste capaz de identificar el error. Recuerda que no siempre uno puede ganar en los juegos en los que participa. Si hoy te tocó perder, mañana te irá mucho mejor. A continuación indicaremos dónde está la equivocación en la imagen.

En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es tu alternativa perfecta de entretenimiento. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

