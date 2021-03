Los retos visuales tienen como finalidad confundir a los usuarios poniendo una imagen que parece sencilla de resolver. Sin embargo, existen detalles que complicarán la búsqueda al momento de ubicar al objetivo. Hoy te traemos un nuevo desafío visual que se ha viralizado en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. ¿En qué consiste? Simple. Deberás encontrar al rinoceronte oculto entre las decenas de elefantes.

MIRA: Hombre trepa poste de electricidad para hacer abdominales y deja sin luz a 10,000 hogares

MIRA: Pon a relieve tus miedos: test viral de personalidad que te pide identificar una persona de frente o perfil

La finalidad de este reto visual es que te diviertas y pases un momento agradable. Eso sí, para superarla deberás prestar mucha atención y observar detenidamente la imagen que pondremos abajo. Te aconsejamos que te encuentres en un lugar donde no haya mucho ruido para que así te concentres mejor.

En países como Estados Unidos, México y España, el reto se ha viralizado por lo complicado que ha llegado a ser en algunos usuarios de Facebook. Si aún no has participado en este desafío, ¿Qué esperas? No te interrumpimos más y esperamos que demuestres tus habilidades visuales y de paso te diviertas.

Imagen del reto viral

Título: "Solo para ‘cracks’: ¿Eres capaz de encontrar al rinoceronte en este reto viral?" (Imagen: Pinterest)

Respuesta del reto viral

¿No llegaste a ubicar al rinoceronte oculto en la imagen? Pues no te preocupes. La clave está en mirar detenidamente la imagen y distinguirlo entre las decenas de elefantes. Si te das cuenta, el rostro del objetivo es diferente a los otros. A continuación, te mostraremos su ubicación.

Título: "Solo para ‘cracks’: ¿Eres capaz de encontrar al rinoceronte en este reto viral?" (Imagen: Pinterest)

Como bien podrás observar en la solución de este reto visual en Facebook, el rinoceronte se encuentra oculto en la parte superior de la imagen y su rostro está escondido detrás de la roca. Sin embargo, es difícil hallarlo porque todos los elefantes tienen el mismo color del objetivo.

¿Te agradó el reto? ¿Consideras que fue muy fácil para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con este desafío. Y si no, pues no te desanimes porque existe muchas personas como tú que no lograron hacerlo. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. No esperes más.

TE PUEDE INTERESAR