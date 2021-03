Hoy en día, los desafíos se han convertido en una excelente alternativa de entretenimiento. Tanto así que en Facebook y en otras redes sociales no dejan de ser compartidos. Sin embargo, uno que ha llamado fuertemente la atención es que te presentamos aquí. El reto viral consiste en encontrar los 3 pavos diferentes al resto en una imagen. ¡Participa!

Noticieros Televisa se encargó de crear la mencionada ilustración para luego publicarla en su página web, exactamente el 26 de noviembre de 2020. A pesar de ya tener tiempo circulando en Internet, no deja de impactar en Estados Unidos, México y España.

Ello se debe a que el desafío no es nada fácil de superar. Requiere de mucha paciencia. Si no prestas atención a los detalles, se te será imposible cantar victoria. Deja a un lado tu preocupación por el tiempo, pues aquí no hay ningún límite. Solo diviértete.

Imagen del reto viral

El reto viral del momento consiste en encontrar los 3 pavos distintos al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En la ilustración se puede apreciar varios platos con pavos. Aparentemente todos son exactamente iguales, pero no. Hay 3 que no tienen alitas y eso los vuelve totalmente distintos al resto. A continuación te indicaremos dónde están.

Aquí están los 3 pavos diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto viral? Ten en cuenta que los desafíos solo existen para entretenernos y eso nunca cambiará. Si no pudiste encontrar los mencionados pavos, no te sientas mal, ya que para miles de usuarios, esta prueba visual es una de las más complicadas que existen.

