¿Tienes tiempo libre? ¿Quieres divertirte desde la comodidad de tu casa? Si tu respuesta a estas interrogantes es un contundente “sí”, perfecto. En esta nota podrás pasar un buen rato participando en un reto viral que causa revuelo en Facebook y otras redes sociales. Lo que tienes que hacer es ubicar las calabazas sin dientes en la imagen.

Como esta prueba visual no tiene un límite de tiempo, busca las mencionadas calabazas con calma. No te estreses en ningún momento. Recuerda que los desafíos solo tienen como fin entretener a las personas y el que te presentamos aquí no es la excepción.

Si te preguntas de dónde apareció este reto viral, te decimos que lo creó Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 31 de octubre de 2020. A la fecha no deja de llamar la atención en México, Estados Unidos y España.

Imagen del reto viral

¿Puedes encontrar las calabazas sin dientes en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

La clave para cantar victoria en esta prueba visual es prestar mucha atención a a los detalles. Solo así podrás ubicar las calabazas sin dientes en la ilustración. Son tres en total y a continuación te indicamos dónde se encuentran.

Aquí están las calabazas sin dientes. (Foto: Noticieros Televisa)

Si deseas entretenerte más, no dudes en visitar la página web de Depor. Nosotros constantemente damos a conocer los desafíos que dan la hora en Facebook y otras redes sociales. ¡Todos te harán pasar un buen rato!

