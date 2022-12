Hoy en día existen muchas alternativas de entretenimiento, pero la mejor de todas, sin duda, es participar en retos virales. Por suerte para ti, en esta nota de Depor te presentamos un desafío en el que debes encontrar el error en la imagen. No creas que es algo fácil de realizar, ya que pocos usuarios lo han hecho.

Las personas que se confiaron a la hora de sumarse a esta prueba acabaron fallando. Esa es la verdad. La clave del éxito es prestar mucha atención a los detalles. No se te vaya a ocurrir darle un simple vistazo a la ilustración. Ten en cuenta que puedes demorarte todo lo que quieras buscando la equivocación.

Sí, no se ha establecido un límite de tiempo en el desafío. Eso es porque no hemos considerado necesario hacerlo. El reto viral ya es lo suficientemente difícil de superar como para volverlo más complicado, así que no te estreses. Relájate antes de participar y recuerda abrir bien los ojos. Si es posible, toma asiento.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues a varios patos nadando en una laguna. Realmente hay muchos de esos animales y todos están siendo observados por unos niños, quienes están con una gran sonrisa. En esa escena hay una equivocación muy grande. Encuéntrala para que salgas victorioso(a) en el desafío.

A simple vista no se aprecia el error en esta ilustración. (Foto: Natalia Tylosova / genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

¿Tiraste la toalla? No hay ningún problema. No vamos a criticarte. Esto es un simple juego. Solo esperamos que te hayas entretenido bastante participando en el reto viral y que te animes a compartirlo con tus seres queridos. A continuación te revelaremos dónde está exactamente el error en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está el error. (Foto: Natalia Tylosova / genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es tu mejor alternativa de diversión. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto?

En la página web de Depor hay varios retos virales. Sí, en serio. Algunos son más complicados de resolver que otros, pero todos te divertirán bastante. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

