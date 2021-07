¿Te diste cuenta qué hora es? El reloj marca que es tiempo de que pongas a prueba tu visión. La mejor forma de hacerlo es participando en un reto viral. Precisamente, aquí te presentamos uno que consiste en hallar los juegos de cubiertos con 2 cuchillos en una imagen.

No te vamos a mentir. La tarea es difícil de realizar, pero al mismo tiempo es divertida. No por nada el desafío es un verdadero éxito en Facebook y otras redes sociales. En serio, no exageramos. ¡Está en todos lados! ¡No deja de ser compartido!

Lo curioso es que no es un reto viral que haya sido creado recién. Noticieros Televisa lo hizo para luego publicarlo en su página web, exactamente el 27 de octubre de 2020. Sí, ya tiene bastante tiempo circulando en Internet.

Imagen del reto viral

Observa la imagen y encuentra los juegos de cubiertos con 2 cuchillos en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

A simple vista da la impresión que todos los juegos de cubiertos son iguales, pero no. Hay 3 que tienen 2 cuchillos. Si no pudiste encontrarlos, no desesperes, pues a continuación te indicaremos dónde están en la ilustración.

Aquí están los juegos de cubiertos con 2 cuchillos. (Foto: Noticieros Televisa)

El reto viral presentado en esta nota es muy comentado en diferentes países del mundo, como México, Estados Unidos y España. Para muchos usuarios, es uno de los más difíciles que se han creado hasta el momento. ¿Qué nos dices tú?

