Los retos virales siguen llamando la atención de miles de usuarios en Facebook y demás redes sociales. Nadie se resiste a estos desafíos que nos obligan a utilizar nuestras habilidades visuales al máximo. Así, tenemos un acertijo visual que solamente logró ser resuelto por 2 de cada 9 usuarios que lo intentó.

Lo único que podemos señalarte en este reto visual es que mires atentamente cada detalle. Pon mucha atención a aquellos que consideres tú que son inútiles, porque estos seguramente te ayudarán a conseguir la solución del reto viral. ¿Requieres ayuda? Pues observa detenidamente la puerta.

Si a pesar de la ayuda que te dimos no logras encontrar el error en este reto viral, pues es muy seguro que te hayas dado por vencido. Si ocurrió eso, no te preocupes pues a continuación te mostraremos la solución. Pero si todavía piensas que tienes oportunidad, pues inténtalo otra vez.

Imagen del reto viral 2022

Mira detenidamente la imagen del reto viral. Usa al máximo tu sentido visual y responder cuál es el error. | Foto: brainy county

Respuesta del acertijo visual

Si llegaste a este punto seguramente ya cuentas con la respuesta. ¿Encontraste el error? ¿Todavía no? Bueno, como te indicamos al inicio de la nota, para resolver este reto viral no solo debes contar con un gran sentido visual, sino también mucho sentido común. El error consiste en que las puertas en los pasos a nivel no se abren hacia afuera.

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Acertijos visuales para qué sirven

Sirven para relajarnos, trabajar nuestra mente y poner a prueba nuestro poder de observación. Es así que en redes sociales, las pruebas se han convertido en virales y cada vez son más las personas que intentan resolverlos.

¿Cómo se hace un acertijo?

Utiliza palabras sencillas y contundentes. Los acertijos eran originalmente una forma de literatura oral, en lugar de escrita, así que piensa en cómo suena el acertijo mientras lo recitas. Trata de no enredarte con palabras elaboradas o conceptos demasiado abstractos, recomienda el portal WikiHow.

¿Cómo se resuelve un acertijo?

Para resolver los acertijos más comunes hay que hacer uso de la imaginación y la capacidad de deducción. La resolución tiene que darse con el mero planteamiento del enunciado por lo que no se permite realizar preguntas, señala Wikipedia.