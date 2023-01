Las personas que tengan tiempo libre y estén dispuestas a poner a prueba su visión, definitivamente pueden sumarse al reto viral que presentamos ahora. ¿En qué consiste? Tu misión aquí es encontrar el número 51 que está en la imagen, pero debes apurarte, pues solo cuentas con 3 segundos para hacerlo.

El límite de tiempo hace que cualquier desafío se vuelva muy difícil de superar. Esta vez no es la excepción. De hecho, como hay muchas letras en la ilustración y solo se tiene unos cuantos segundos para hallar la mencionada cifra, varios usuarios consideran que la tarea es imposible de realizar.

Pero no te asustes. Tú serás capaz de cantar victoria en el reto viral siempre y cuando aproveches cada segundo. ¿Cómo? Observando detenidamente la imagen. Apenas inicie tu participación en la prueba, piensa únicamente en el objetivo. Te aseguramos que luego tendrás mucho tiempo para prestar atención a otras cosas.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia el número 51 en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Nosotros felicitamos a todas aquellas personas que fueron capaces de encontrar el número 51 en solo 3 segundos. A quienes no pudieron hallar la cifra les pedimos que no se sientan mal. No todo el tiempo se gana. A continuación sabrán dónde está exactamente.

En esta imagen se indica dónde está el número 51. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que te entretendrá sanamente en todo momento. Algunos consisten en encontrar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

