Nos hemos dado cuenta de algo muy interesante: a las personas les gusta más los retos virales donde tienen que buscar animales. Es por eso que ahora te traemos uno donde debes ubicar a un pájaro que se esconde entre las hojas que se aprecian en la imagen. ¡Tienes que encontrarlo en menos de 10 segundos!

El animal, debido al color de sus plumas, es casi imperceptible para el ojo humano. Dicho ello, si quieres ser una de las personas que lo hallaron dentro del tiempo establecido, no te queda de otra que observar detenidamente la ilustración que, si no te has dado cuenta, es una creación de genial.guru.

Como esto es un juego, te pedimos que no te estreses buscando al pájaro. Solo preocúpate en pasarla bien con este reto viral. Si te diviertes participando en el desafío, nosotros seremos los más felices del mundo. ¡No exageramos cuando decimos eso! Por otro lado, si es posible, comparte la prueba con tus seres queridos para que más personas se entretengan en sus tiempos libres.

Mira aquí la imagen del reto viral

Ya te has percatado que en la imagen del reto viral hay muchas hojas que normalmente se ven en los parques en otoño. Justamente, entre ellas, hay un pájaro. Vas a tener que abrir bien los ojos para ubicar a dicho animal. Ese es el ‘camino’ a seguir para decir “lo logré” en este desafío. ¡Ya sabes!

¿Puedes hallar al pájaro en esta ilustración? Tienes que hacerlo en menos de 10 segundos. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Siempre que damos a conocer un reto viral, compartimos la solución del mismo para que las personas que no lo pudieron superar sepan dónde está lo que se pide hallar. Es por eso que en este punto de la nota revelaremos la ubicación del pájaro. Recuerda que no tienes que sentirte mal por fallar.

En esta imagen se indica dónde está el pájaro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de sacarte el aburrimiento. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

