¿Tu día está siendo muy aburrido? Haz que se vuelva sumamente divertido con el acertijo visual de esta nota. Aquí tienes como tarea ubicar un ‘pimiento asustado’ en la imagen. Sí, tal y como acabas de leer. Ojo que solo cuentas con 8 segundos para hallarlo. ¡No te vayas a confiar!

Obviamente, en la vida real no existe ningún pimiento que esté así. Solo hay uno en la ilustración diseñada por genial.guru que te presentamos el día de hoy. La clave para hallarlo es no distraerte con nada. No puedes desperdiciar el tiempo que se te brinda. Cada segundo cuenta. ¡Ya sabes!

Al estar concentrado(a), serás capaz de observar detenidamente la imagen y tendrás posibilidades de sumarte al grupo de usuarios que dijeron “lo logré” en este acertijo visual. Ten en cuenta que no son muchos los internautas, así que si llegas a cantar victoria, no dudes en salir celebrar ese triunfo.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Qué podemos observar en la imagen del acertijo visual? Pues vemos muchos pimientos. Hay amarillos, rojos y anaranjados. Además, no todos tienen el mismo tamaño. Pero tú tienes que concentrarte únicamente en hallar al que está ‘asustado’ en solo 8 segundos. ¿La tarea es difícil de hacer? La verdad, sí. No te vamos a mentir. ¡Prepárate!

¿Eres capaz de encontrar al ‘pimiento asustado’? Cuentas con solo 8 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

El ‘pimiento asustado’ no ha podido ser hallado por varias personas. Debido a esa situación, nos animamos a compartir la ubicación del mismo en la siguiente imagen. No te preocupes si fallaste en esta oportunidad. En el próximo acertijo visual que participes te irá mucho mejor. De eso estamos seguros.

En esta imagen se indica dónde está el ‘pimiento asustado’. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que siempre te divertirá. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos tienes un límite de tiempo. Es decir, te piden ubicar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

