Cada reto viral que circula en las redes sociales te pide encontrar algo distinto. En el de esta nota de Depor tú tienes que hallar un carrito de juguete en la imagen. Sí, tal y como acabas de leer. Pero ojo que debes hacerlo en menos de 10 segundos. ¿Te animas a participar en el desafío que te presentamos hoy? ¡Un niño necesita tu ayuda urgentemente!

El límite de tiempo no hace que la prueba se vuelva imposible de resolver, así muchos usuarios lo afirmen. Te pedimos que no creas nada de eso. Si te concentras a la hora de buscar, tendrás posibilidades de encontrar el mencionado juguete. En tu cabeza solo debe estar el objetivo. Nada más. ¡Ya sabes cuál es la clave del éxito!

Si ahora mismo te estás preguntando de dónde salió la imagen del reto viral que te traemos en esta ocasión, nosotros te informamos que es una creación de genial.guru. Por otro lado, si quieres que tus seres queridos se diviertan por un momento, no dudes en compartirles la ilustración del desafío para que comiencen a buscar el carrito de juguete.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues el baño de una casa. En esa habitación se ha perdido un carrito de juguete y tú tienes que hallarlo en menos de 10 segundos o, de lo contrario, un niño estará muy triste. Nadie quiere eso, ¿verdad? ¡Comienza a buscar de una vez por todas!

A simple vista no se aprecia el carrito de juguete en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

El carrito de juguete ha generado problemas a muchos usuarios que participaron en el reto viral. Y es que encontrarlo en menos de 10 segundos no es algo fácil de hacer. Si no lo pudiste hallar, mira la siguiente imagen. Recuerda que, como todo esto es un juego, no tienes que sentirte mal por fallar.

En esta imagen se indica dónde está el carrito de juguete. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral siempre será tu mejor opción para divertirte. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto?

En Depor hay bastantes retos virales. Sí, no es broma. Algunos son más difíciles de superar que otros, pero todos te divertirán bastante. Elige el que más llame tu atención de una vez por todas. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.