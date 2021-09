Si quieres poner a prueba tu visión y, de paso, divertirte, acabas de ingresar a la nota perfecta para ti. Aquí te damos a conocer un acertijo visual nivel difícil, pues en solo 20 segundos debes ubicar el conejo en una imagen. ¿Puedes hacerlo?

Debido a que es complicado hallar el mencionado animal en la ilustración, muchos usuarios hablan constantemente sobre el reto viral en redes sociales como Facebook. ¡Es el principal tema de conversación! ¡No es broma!

Te recomendamos que abras bien los ojos y prestes mucha atención a los detalles. Recuerda que no existe ningún desafío que sea imposible de superar y que todos tienen como fin entretener a sus participantes. No te estreses buscando.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar el conejo en la ilustración? Solo tienes 20 segundos para hacerlo. (Foto: dudolf.com)

Respuesta del reto viral

No solo hay gatos en la imagen, también hay un conejo. Dicho animal está bien oculto y es por eso que no cualquier es capaz de hallarlo. Si no pudiste ubicarlo, no te sientas mal. A continuación te indicaremos dónde está en la ilustración.

Aquí está el conejo. (Foto: dudolf.com)

Gergely Dudás es el creador del reto viral presentado en esta nota. Él lo publicó en su página web (dudolf.com) hace ya buen tiempo. Lo curioso es que el desafío sigue dando que hablar en Internet. ¡Es de los mejores que existen!

