Acabas de entrar a la nota que presenta el acertijo visual más difícil de todos. Nos referimos al reto viral que consiste en encontrar las locomotoras cubiertas de nieve en una imagen. ¿Puedes hacerlo? Pocos usuarios de Facebook y otras redes redes sociales cantaron victoria.

Para ser exactos, solo un 2 % de participantes pudo decir “lo logré” en este desafío. Decirte ello no es para desanimarte, sino para que no te confíes. La clave está en observar detenidamente la ilustración. Ojo que no hay un límite de tiempo.

El reto viral presentado en esta nota fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 8 de enero del presente año. A la fecha, el acertijo visual ya es de los más populares en México, Estados Unidos y España.

Imagen del reto viral

Hay locomotoras cubiertas de nieve en la ilustración. Tienes que hallarlas. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

No te sientas mal si en caso no fuiste capaz de hallar las locomotoras cubiertas de nieve. Nosotros somos conscientes que es algo difícil de hacer. Es por esa razón que aquí abajo indicamos a las personas dónde están en la imagen.

Aquí están las locomotoras cubiertas de nieve. (Foto: Noticieros Televisa)

Cuando tengas tiempo libre y desees divertirte desde la comodidad de tu casa, recuerda que un acertijo visual puede ayudarte. En Depor hay una gran cantidad de desafíos dispuestos a entretenerte. Nosotros siempre damos a conocer los mejores.

TE PUEDE INTERESAR