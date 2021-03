A continuación te mostraremos un nuevo desafío que se ha convertido en tendencia en diferentes redes sociales por las reacciones de los usuarios que llegaron a completarlo. ¿Te sientes preparado para esta prueba que se ha convertido en un éxito en esta pandemia? Muchas personas se entretienen en Facebook y deciden resolver retos virales para pasar el tiempo en el confinamiento por la COVID-19.

Este nuevo reto viral pondrá a prueba tu percepción y fuerza mental con la finalidad de captar todas las pistas que te da la imagen. Pasa también con este desafío que ha puesto a prueba a miles de usuarios en Facebook. Complétalo y averigua si estás apto para resolver pruebas de esta magnitud. ¿En qué consiste este? Pues en nada más y nada menos que mencionar la cantidad de colores que aparecen en la foto.

Parece fácil, pero si lo miras con detenimiento sabrás que los colores se encuentran ocultos junto a otros que, para mala suerte, poseen similitudes al momento de visualizarlos. Solo tendrás 60 segundos para averiguar la cantidad exacta de colores que se encuentran en la ilustración. ¿Te animas a encontrarlos?

IMAGEN COMPLETA

En la siguiente imagen, podrás observar que el desafío no es tan fácil como pensabas. Sabemos que confías en ti y creemos en tus capacidad de percepción y observación. Solo tienes 60 segundos para completar la prueba. Y si no consigues hallarlos, no te preocupes que más abajo te mostraremos la respuesta.

Encuentra todos los colores que se encuentran ocultos en la imagen. (Foto: Twitter)

Los colores que deberás encontrar son más de 3 y están distribuidos dentro de la imagen. Te recomendamos descansar un poco tu vista antes de comenzar con este reto para que puedas revolverlo rápidamente. Si aún no has podido averiguar la cantidad de colores no tienes de qué preocuparte, pues más abajo te mostraremos la respuesta.

SOLUCIÓN

¿Qué pasó? ¿No pudiste completar el reto? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, puestos estos retos requieren mucho tiempo para poder ser resueltos. Si no formaste parte del grupo de genios que pudo resolver el desafío, tranquilo, puesto que invitamos a ver la solución y a compartirlo con todas tus amistades.

Solución: mira cuántos colores se encontraban ocultos en la imagen. (Foto: Twitter)

Es casi imposible que tu cerebro pueda detectar 81 tonalidades en la imagen y, si fuera así, siéntete afortunado. Sin embargo, el reto consiste en entretener a todos los usuarios de Internet.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

