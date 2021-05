Atrás quedaron los videos y fotos en las redes, pues ahora lo que la mayoría está buscando son retos visuales que pongan a más de uno contra las cuerdas. Adelante, no nos decepciones. ¿Ya habías resuelto uno antes en tiempos de pandemia del COVID-19? No pierdas esta oportunidad. A continuación, te compartimos un desafío viral que estremece Internet y en especial Facebook.

Ojo, vale destacar que este tipo de desafíos generan una ilusión óptica debido a la repetición de las figuras, acentuado por los colores iguales. En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido a las tonalidades.

¿De qué va este desafío? Pues en nada más y nada menos que encontrar a tres pulpos tristes en 5 segundos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que estos pequeños animalitos están escondidos entre otros varios octópodos, lo que dificulta el reto. ¿Te crees capaz de hallar todas canicas? Adelante, no vale hacer trampas y mucho menos recibir ayuda de otras personas.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra a los 3 pulpos tristes ocultos entre los demás en la imagen (Foto: Facebook/Captura)

La propuesta de desafío que traemos hoy es y ha sido la sensación en redes sociales de diversos países de Hispanoamérica. Usuarios de Argentina, Colombia, España, México y Estados Unidos (de hecho, los latinos) han caído en la trampa que conlleva ubicar en solo 5 segundos estos tristes pulpos diferentes a las demás, solo dejándose llevar por los colores de quien creó esta gráfica.

Tal y como notaste en la imagen de líneas atrás, el desafío no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a esos pulpos tristes. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos dónde se encuentran, pero no dejes de buscarlos por ti mismo.

SOLUCIÓN DEL RETO

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al desafío. Si miras detenidamente la imagen, se repiten las formas estrelladas, hasta los colores con mediana intensidad, pero hay una donde es diferente en su rostros, la tristeza es más profunda y he ahí donde radica la respuesta. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Solución: mira dónde se encontraban los tres pulpos tristes ocultos en la imagen (Foto: Facebook/Captura)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

