¿Sientes la capacidad de poder resolver? Te invitamos a resolver este reto visual y tomarlo como una posible misión para este día. Hay muchas rosas apiladas y tu deber es encontrar el número exacto de las que se encuentran en la imagen. Para nadie es fácil lograr esta meta y solo un 10% de personas han logrado hallar la solución. Recuerda que el tiempo límite es de 15 segundos.

El reto visual que te traemos hoy llevará al límite tus capacidades porque necesitarás afinar la vista para encontrar todas las rosas insertada en la imagen. Recuerda que no es solo lo que ves. ¿Lograrás resolver el viral antes que se acabe el tiempo estimado? Sigue tu intuición aquí.

Es necesario jugar con tu mente para poder resolverlo y también es necesario ponerte imágenes tan sencillas que crees que no hay nada malo, pero debes ver más allá de lo evidente porque la cantidad no está a la vista. Los detalles del reto visual que veremos solo te piden ubicar el número de rosas.

IMAGEN COMPLETA

Descubre cuántas rosas hay en la imagen. (Genial Gurú)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Si te demoraste más de lo estimado y aún no has encontrado la respuesta, no debes preocuparte. Para nadie es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con ella rápido y encontraron la cantidad exacta de rosas. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.