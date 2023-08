Toma asiento, mira con calma todo lo que está a tu alrededor y prepárate para lo que se viene. Hoy te presento un reto visual muy distinto a los demás. Con el mismo nivel de encontrar el dado oculto entre los botones , sigue toda tu percepción. El desafío de hoy probará si tienes las características cruciales para hallar cualquier objeto oculto. No pierdas tiempo e incia.

Pon a prueba tu agudeza visual en el siguiente desafío visual . No pierdas la oportunidad de ejercitar tu mente. Saca el cronómetro y ten en cuenta el tiempo límite. Atento a cada detalle y, sobre todas las cosas, resuélvelo solo. No necesitas ayuda de nadie más.





IMAGEN COMPLETA

La complejidad de este desafío es evidente: la forma y los colores. La única pista que te brindo para que se haga más fácil su resolución es la raza del perro: un Shar pei. Arrugado como característica y con rasgos inconfundibles, así es este canino. Ahora sí, no te molesto más. Recuerda que solo son 10 segundos.





Descubre el perro oculto entre las toallas. (Foto: Genial Gurú)





SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

La forma de las toallas se ha encargado de brindarte mayores dificultades. Ya sea por su color o textura, muy parecida a la de un perro, tu mente no he tenido el mejor apoyo visual. Si pasaste de los 10 segundos, no tengas problemas con aceptar que perdiste. Te presentamos la respuesta.





El perro oculto entre las toallas. (Foto: Genial Gurú)





¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.

