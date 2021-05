A continuación, te dejamos este curioso reto viral que consiste en hallar la muñeca diferente al resto que aparecen en la ilustración que acompaña la nota. Echa un vistazo a la imagen principal y te darás cuenta lo complicadísimo que es esta prueba. Si lo que querías era poner a prueba tu vista, y de paso disfrutar de un momento de sana diversión, pues llegaste al lugar indicado. ¿Preparado? Muchos cibernautas han tratado de probar sus habilidades como este desafío que se volvió tendencia en Facebook y que seguramente te pondrá dentro de poco contra las cuerdas.

Tenemos una gráfica visual que consta de decenas de muñecas de todos los colores, aunque formas muy similares unas a otras. Claro, todo dentro de lo normal, pero no tan normal. Y es que entre ellas hay un ejemplar que no están en igual de condiciones que las demás. Tu deber es hallarla en solo 10 segundos y después compartir este viral si deseas entre tu grupo de amigos para ver quién lo hacer en menos tiempo.

Decidimos que íbamos a jugar con tus sentidos en este reto viral. Claro, nuestra misión es entretenerte, pero también hacer trabajar toda tu mente y sistema cognitivo, esto con el fin de que esté más despierto a situaciones que podrían jugar con tus sentidos en el futuro y responder de la manera menos conflictiva. Ojo, una de las maneras de resolver estos problemas es dejando tu mente en blanco o trata de replegar tus prejuicios lejos.

IMAGEN COMPLETA

Abre bien los ojos y halla la muñeca distinta al resto en la ilustración. (Foto: iProfesional)

¿No diste con la solución? Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Si llegaste hasta aquí, significa que buscas dar con la respuesta correcta para verificar si es que resolviste el acertijo correctamente. ¿Requieres de una pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solución: mira dónde se encontraba la muñeca distinta al resto en la siguiente imagen (Foto: iProfesional)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

