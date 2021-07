Un reto no apto para cualquiera. En medio de la pandemia por el coronavirus (COVID-19), muchos usuarios se han sumergido en las redes sociales para distraerse con diferentes retos virales sin tener que salir de casa. El secreto, como casi siempre, está en mirar atentamente la imagen y no dejarte engañar. Bien sea en Facebook o Twitter, los desafíos virales se mantienen a la orden del día y aquí te compartimos uno que viene siendo tendencia en Internet. ¿Estás listo? Echa un vistazo a los detalles en los siguientes párrafos.

Oculto entre decenas de otros pokemones de su especie, hay algo que diferencia a este Pikachu del resto. ¿Qué es? Pues he ahí tu trabajo. Y es que todos parecen ser iguales salvo por uno que tiene un pequeño detalle que rara vez salta a la vista de los cibernautas. ¿Una pista? Enfócate en los detalles de su cara. ¿Te sientes listo ahora para resolverlo? Bueno, no esperes más.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de usuarios en Facebook, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, hay que destacar que este tipo de desafíos generan una ilusión óptica debido a la repetición de las figuras, por lo que resolverlos mejora tu percepción de las cosas.

IMAGEN COMPLETA

Como bien verás en la siguiente imagen, el desafío visual no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a ese Pikachu ya e intenta no marearte en el intento. Te damos un tiempo más y si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encuentra. Ojo, tienes 10 segundos.

Encuentra al Pikachu distinto del resto en menos de 10 segundos. (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba oculto el Pikachu diferente en la imagen. (Foto: Facebook)

Como bien podrás observar en la solución de este reto en Facebook, el Pikachu diferente de los demás se hallaba oculto en la parte derecha de la imagen. Sin duda, quien haya diseñado este reto visual lo hizo para que pases el tiempo poniendo a prueba tus habilidades mentales y tus capacidades de percepción en todo momento. Sin embargo, bien dicen que nada es imposible.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

