En ocasiones, el fin de una relación sentimental puede ser sinónimo de alegría. Precisamente, un hombre fue captado festejando su divorcio acompañado de una banda de música. La escena, que pudo ser registrada en un video viral, es muy comentada en Facebook y otras redes sociales.

En la grabación se aprecia claramente que el hombre se encontraba afuera de una oficina de Registro Civil ubicada en la ciudad Acuña, que está en el estado Coahuila (México). Ahí, con la acta de divorcio en mano, mostró a todos los presentes lo feliz que se encontraba.

A modo de celebrar que se separó legalmente de quien había sido su pareja, él hizo posible que una banda de música lo acompañara. “Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”, se le escuchó decir al cantante de la agrupación.

El video viral de aquel momento fue dado a conocer por la página de Facebook llamada Cd acuña Coahuila, exactamente el 29 de junio del presente año. Tras ser compartido, el clip generó una gran cantidad de reacciones por parte de usuarios.

Muchos internautas no ocultaron su asombro por la actitud del hombre, pues nunca imaginaron encontrar una grabación similar. Actualmente, el clip ya circula en varias redes sociales y tú no puedes dejar de verlo. Aquí podrás mirarlo sin problemas.

