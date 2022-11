En el reto visual hay dos ancianas, que además son amigas desde hace mucho tiempo y comparten su amor por la jardinería. No obstante, una cuenta con mejores herramientas que la otra. Ante esto, nació la interrogante sobre cuál de las adultas mayores carga más agua en su regadera, siendo este el secreto para que sus flores y plantas se vean mejor cuidadas que el resto. Te pedimos no subestimar ningún desafío, pues estos problemas pueden no ser tan sencillos como piensas. Sin más que agregar, llegó el momento de comprobar tu capacidad intelectual con acertijos visuales que te harán querer resolverlos varias veces.

Este reto visual se ha viralizado en diferentes plataformas porque muchos internautas no logran saber los motivos que llevan a la respuesta final de este nota. Miles de usuarios se fijaron en que las dos ancianas quieren llevarse un poco de agua del río, pero una se llevará más que la otra. “Las abuelitas con regaderas”, así ha sido titulado este desafío visual que está generando controversias en redes sociales.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Revisa el reto visual de las ancianas en el río: ¿quién crees que carga más agua? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y pensar? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución de este increíble reto viral y a compartirlo con tus amigos.

Solución del reto visual : esta anciana ancianas carga más agua. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.