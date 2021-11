Ojo a toda la información que tenemos para ti. Las personas que nacieron bajo el signo de Sagitario se caracterizan por su constancia en el trabajo, algo natural en él en el horóscopo. Su eficiencia y capacidad le harán perseguir una meta clara, definida, positiva y rentable. En el lugar que esté, dejará constancia de tenacidad, voluntad y rectitud. Es necesario mencionar que su deseo principal siempre será imponer orden y establecer reglas. Pese a que no es el trabajador con ideas netamente originales, pero su colaboración siempre será práctica, rentable y llena de eficacia.

No importa la edad que tenga o que sea hombre o mujer. Si Sagitario se encuentra en su zona de confort, no necesita ingresos numerosos. Emprenderá estudios a veces aparentemente ajenos a su actividad normal, puesto que siempre encontrará útil aprender nuevas cosas. En el tema de la salud, este año se encontrará estable. No habrán sobresaltos que modifiquen su carácter y será un buen momento para iniciar actividades recreativas.

¿Cuál es el trabajo ideal para un Sagitario?

Es casi obligado determinar que, dadas las características, un nativo de Sagitario que pueda marchar a su aire en la empresa donde trabaje, acabará siempre encontrando nuevas formas de hacer su trabajo entretenido. Es también un organizador nato. Un lugar con desorden, quizás pueda ser para él una pesadilla, pero sacará a relucir sus cualidades profesionales y siempre tenderá hacia la tarea bien hecha, hacia la perfección.

Respecto a las profesiones que mejor le van, encontramos a muchos nativos de este signo entre los dignatarios de la iglesia y entre los altos funcionarios del Estado. La jurisprudencia les va de maravilla, bien como magistrado o abogado. Por naturaleza se hará filósofo, enseñando dicha materia en una cátedra más en realidad que escribiendo sobre ella.

Sagitario en la salud

Sagitario es uno de esos signos que siempre le sacará el lado positivo a todas las cosas. Para este año, tu estado de ánimo quizás sea un poco negativo, pero para tu buena salud, te convendrá descargar el exceso de adrenalina. ¿Un consejo? Prueba a hacer ejercicios en tu hogar o en un gimnasio. Sal de tu zona de confort.