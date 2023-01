Llegó el momento que todos esperaban. Y es que aquí podrás desafiar tu capacidad visual en un divertido reto viral. En esta prueba tienes que encontrar el error que aparece en la imagen, y para ello solo contarás con 6 segundos para dar con la respuesta. Así que no pierdas más el tiempo y demuestra tus habilidades.

Aquí tendrás que observar cada detalle de la ilustración y tratar de ubicar, en solo 6 segundos, el error que se muestra en la imagen del reto viral. La escena, al parecer, se aprecia a un grupo de tres amigos solicitando la carta de un restaurante. Nada extraño si lo ves rápidamente. Pero si detallas cada espacio, te darás cuenta que incluso ese error es un poco aterrador.

Ahora, si lo intentas en repetidas ocasiones y todavía no puedes determinar el lugar exacto donde está el error, pues no te preocupes ya que líneas abajo te detallaremos la ubicación precisa de lo que buscamos. Pero, te damos una última oportunidad. Solo mira con detenimiento, concéntrate y trata de obtener la solución.

Mira aquí la imagen del reto viral

Agudiza al máximo tu capacidad visual y trata de encontrar la ubicación del error en el reto viral.| Foto: genial.guru

Mira aquí la solución del reto viral

Y si tras varios intentos todavía no puedes determinar la ubicación exacta de este error, pues no te preocupes. Entendemos que no todos son genios y que ni cuentan con la habilidad visual necesaria. Así que por ello te brindaremos la respuesta de este divertido desafío a continuación.

Aquí te mostramos la ubicación del error en este divertido reto viral. La mujer de cabello amarillo tiene 3 manos.| Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo visual?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.