Miles de usuarios de Facebook y demás redes sociales quedaron sorprendidos al ver como los test viral de personalidad se han convertido en el contenido más compartido durante las últimas semanas. Y es que este tipo de test psicológicos son capaces de revelarnos detalles sobre nuestra personalidad, con simplemente responder una pregunta. Es necesario recordar que a raíz de la pandemia del COVID-19, las personas buscaron distintas maneras de divertirse desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Aquí te dejaremos la imagen. Mira detenidamente la ilustración en la que, a primera impresión se puede ver a una paloma, sin embargo según tu personalidad podrás visualizar diferentes elementos. De esta manera, estarás más cerca a la respuesta.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada elemento que aparece en la imagen y lo que podría implicar en tu vida. Es necesario que respondas con la verdad, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que consigas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Lo primero que veas en la foto revelará que es lo más importante para ti. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Mano:

Te destacas por ser una persona inconformista. No te gusta quedarte quieto y con frecuencia buscas aventurarte en nuevos desafíos. Sales corriendo de los lugares en los que sientes que no puedes crecer. Para ti, quedarte en la zona de confort no es una opción. Consideras que nuestro paso por la Tierra es muy breve y por ello, no te limitas a hacer nada. Vives tus días como si no existiera un mañana. Por tu familia eres capaz de dar absolutamente todo.

Ave:

Tiendes a destacarte por ser muy soñador e idealista. Creas escenas en tu cabeza que pocas veces se concretan en la realidad. Tienes mucha facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y amas hacer amigos nuevos. Sobresales por tu positividad y energía. Nunca pasas desapercibido cuando vas a algún lugar público, sabes bien cómo hacerte notar entre la multitud. Siempre tratas de ver el lado bueno a todo y tiendes a observar el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

¿Qué es un test psicológico?

El mismísimo Sigmund Freud, considerado como ‘padre del psicoanálisis’, comenta en “Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante” en una carta dirigida a su amigo berlinés Wilhelm Fliess, fechada el 3 de septiembre de 1897, es así como inicia con los exámenes o test psicológicos de personalidad a fin de definirse a sí mismo, conocerse mejor y aprender más sobre diversos puntos de él mismo que le permiten evaluarse de distinta forma.

“Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad”, acota el mismo Freud en ‘El Seminario’ de Jacques Lacan, tomando como premisa los resultados de un test psicológico que él mismo realizó a profundidad y en donde comparó resultados para poder darnos a entender que muchas veces una sonrisa esconde algo por lo bajo y que gracias a los tests psicológicos podrás descubrir eso que ocultas en tu interior.

Por otra parte, es el mismo Sigmund Freud que comenta que las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que “las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte” en diversas etapas de nuestras vidas.

TE PUEDE INTERESAR