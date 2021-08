Los usuarios en Facebook que aseguran que los test viral de personalidad se han convertido en el contenido más divertido de las redes sociales. Este tipo de test psicológicos pueden mostrarnos rasgos sobre nuestra personalidad o situación emocional, con solo responder una pregunta. Es necesario recordar que a raíz de la pandemia, las personas que cumplieron la cuarentena en casa buscaron diferentes maneras de divertirse desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te mostramos la ilustración. En la imagen se pueden ver distintos elementos. Simplemente tienes que responder cuál es la figura que llamó más tu atención, y así estarás más cerca a la respuesta.

Cuando ya hayas realizado tu elección, descubrirás el significado de cada figura y lo que implicaría en tu vida. Debemos indicarte que tienes que ser sincero, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas.

IMAGEN COMPLETA

Lo que veas primero en la imagen te revelará aspectos sobre ti. | Foto: mdzol

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

Manos:

Te destacas por ser una persona que ama la libertad. Posees una mente muy abierta y tratas de no prejuzgar a la gente. Respetas la opinión de todos a pesar de que sea contraria a tus ideales. No te gusta estar atado a nada, ya sea personas o lugares. Sales corriendo de los espacios en los que consideras que no tienes posibilidad de crecer. No sueles guardar rencor y perdonas con facilidad cuando alguien te lastima. Vives y dejas vivir y pretendes que los demás hagan lo mismo contigo.

Automóvil:

Eres alguien que se caracteriza por ser muy miedosa. Te es muy difícil tomar decisiones de forma rápida y debes analizar absolutamente todas las opciones con detenimiento antes de inclinarte por alguna opción. Sobresales por ser muy estructurado, prolijo y detallista con todo lo que realizas. Posees una gran inteligencia que te hace sobresalir. No soportas las injusticias y detestas a la gente falsa. Eres sumamente respetuoso con todo aquél que se cruza en tu vida.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

