Los usuarios en Facebook y otras redes sociales no paran de compartir los novedosos test viral de personalidad. Este tipo de test psicológicos sorprenden a diario ya que pueden revelarnos detalles sobre nuestra personalidad con simplemente responder una pregunta. Estos contenidos ganaron popularidad en los últimos meses a raíz de la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19, puesto que las personas buscaban distintas opciones para divertirse desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te dejamos la ilustración. Observa atentamente la imagen, pues en ella se pueden apreciar distintos elementos. Lo único que tienes que hacer es decirnos que fue lo primero que lograste ver, y así conocerás la respuesta.

En el momento que ya tengas tu elección, descubrirás el significado de cada elemento que lograste visualizar y lo que podría implicar en tu vida. Debemos recordarte que es necesario que seas sincero, pues tu respuesta influirá en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Conoce tus mayores debilidades respondiendo qué es lo primero que ves, un hombre atado, un barco, una valla o calavera. (Foto: Facebook/iProfesional)

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Hombre atado

Si lo primero que viste es al hombre atado significa que eres alguien al que no le gusta tomar decisiones trascendentales y prefieres que otros lo hagan por ti. Tu temor a cometer errores es algo que no te deja actuar con libertad, y no te animas a arriesgar en varios aspectos. Si quieres lograr el éxito, deberás confiar más en ti mismo.

Valla

Si lo primero que viste es la valla, significa que estás presentando ciertas dificultades para relacionarte con las personas, y eso te centra mucho en lo que te pasa a ti mismo. Deberías abrir más tus sentimientos para dejar atrás el pasado, que te trae bastante dolor. Intenta vivir más tu presente y disfrutar de lo que te sucede.

Barco

Si lo primero que viste es el barco debes prestar más atención a lo que te está sucediendo en este momento, dado que tu forma de ser no te permite disfrutar esas pequeñas cosas que te ocurren a diario. Deja de un lado la vida perfeccionista, la vida no es eso. Intenta bajar tu nivel de exigencia contigo mismo y los que te rodean.

Calavera

Si lo primero que viste es la calavera puede que seas alguien con una gran preocupación por todas las cosas que te ocurren, algo que no te deja relajarte en ningún momento. Felicidad y preocupación pueden ser complementos, no te inclines solo por la segunda.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

