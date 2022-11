No todos los días se te presenta la posibilidad de saber si eres una persona meticulosa. Te recalcamos eso para que te animes a participar en el test de personalidad que motivó esta nota de Depor. La prueba te brindará esa información tan importante sobre tu persona apenas digas qué viste primero en la imagen. Impresionante, ¿no te parece? ¡Aprovecha!

Sumarte al test de personalidad que te traemos el día de hoy no te quitará mucho tiempo. A lo mucho serán tres minutos que deberás dedicarle para acabar conociendo cuál es tu verdadera forma de ser. Ojo que ya son varios usuarios de diferentes redes sociales que han participado y todos no han tenido problemas en asegurar que no se arrepienten de nada.

Si luego de mencionarte eso tomaste la decisión de participar en la prueba, ¡genial! Pero no te apresures. Espera un momento. Antes de que digas qué viste primero en la imagen, te informaremos algo que también es muy relevante. Resulta que los resultados que obtendrás aquí no poseen validez científica. Hemos averiguado ello y consideramos correcto recalcártelo. Listo. Eso es todo.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

En la imagen del test de personalidad solamente hay animales. Para ser exactos, un perro y un gato. Nada más. Si crees que hay otra mascota, te informamos que te equivocas. Recalcamos todo esto porque tu respuesta es muy importante. Si dices algo que no está en la ilustración, la prueba no expondrá tu verdadera forma de ser.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el perro y el gato. Para que sepas si eres una persona meticulosa, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Perro:

Si viste primero el perro, sobresales por ser meticuloso(a), responsable, inteligente, creativo(a) y perseverante. Si te caes, te levantas con más fuerza. Jamás bajas los brazos. Tienes objetivos claros. Nunca harías algo para perjudicar a otra persona. Eres fiel.

Gato:

Si viste primero el gato, eres amable y generoso(a). Nunca tomas una decisión sin antes consultar a tus familiares. Tus seres queridos tienen un lugar privilegiado en tu corazón. Prefieres no discutir. Solo lo haces cuando no tienes otra opción. Perdonas fácilmente. No sabes guardar rencor.

¿Qué es un test?

Los test de personalidad son cuestionarios capaces de revelar cómo es realmente una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser. ¡Así de simple!

