Si en este momento no tienes ganas de participar en un acertijo visual, pero sí en un test de personalidad, déjanos indicarte que estás en el lugar correcto. En esta nota de Depor te traemos una prueba que es capaz de revelar si eres una persona soñadora. ¿Cómo? Solo debes decir qué viste primero en la imagen.

No vayas a pensar que serás la primera persona en sumarse al test, pues no es así. De hecho, antes que tú, miles de usuarios lo hicieron y no se arrepintieron de haber participado. Realmente quedaron contentos por la información que recibieron. Tanto así que no dejan de hablar sobre ello en las redes sociales.

Antes de que des una respuesta, tenemos que recalcarte lo siguiente: el test de personalidad no posee resultados con validez científica. Muchas personas dicen lo contrario, pero no les creas, ya que están mintiendo. Nosotros decidimos informarte todo esto porque no queremos ocultarte nada. Ahora que ya lo sabes, ¡Adelante!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

La nota musical y el ave son las únicas opciones presentes en la imagen del test de personalidad, así que no debes mencionar otra cosa. Ten en cuenta que la sinceridad es importante. Si mientes, la prueba no expondrá cómo eres realmente y habrás perdido tu tiempo participando. ¡No digas que no te avisamos!

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la nota musical y el ave. Para que sepas si eres una persona soñadora, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Nota musical:

Si viste primero la nota musical, sobresales por ser responsable y por tu creatividad. Tienes un gran poder de observación. Eres detallista y fiel. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Inspiras confianza, respeto y seguridad en los demás. Das buenos consejos. Resuelves con soltura cualquier problema.

Ave:

Si viste primero el ave, destacas por ser una persona soñadora. Piensas que todos actuarán igual que tú y, por eso, te decepciones con frecuencia. Nunca pasas desapercibido(a) en un evento, pues eres alguien positivo(a) y enérgico(a), pero también iluso(a) y romántico(a). Te encanta generar nuevos vínculos. Entablas conversaciones con desconocidos fácilmente.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que sacará a la luz tu forma de ser. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cómo es realmente. ¡Así de simple!

