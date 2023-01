En Internet puedes encontrar acertijos visuales para que te diviertas y test de personalidad para que sepas más sobre tu persona. Precisamente, en esta nota de Depor te presentamos una prueba que te permitirá averiguar si realmente eres exigente. ¿Qué debes hacer para conocer la verdad? Responder qué viste primero en la imagen.

Sí, no se te está pidiendo que hagas algo muy difícil y mucho menos que te quite bastante tiempo. Tu participación en el test puede durar apenas 3 minutos. Es por eso que, definitivamente, no debes dejar que este tren se vaya sin ti. Aprovecha la oportunidad que tienes ahora para descubrir tu verdadera forma de ser.

Como siempre te decimos las cosas como son, es necesario que sepas que si bien los resultados del test de personalidad impactan a cualquiera, no poseen validez científica, como muchos creen. Nosotros hemos investigado y hemos llegado a esa conclusión. No creas a quien te diga lo contrario, pues te estará engañando.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la mariposa y el rostro. Para que sepas si eres exigente, responde qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Mariposa:

Si viste primero la mariposa, eres muy exigente con todo lo que realizas. Nada se te pasa por alto. Siempre estás atento(a) a los detalles. También sobresales por ser cariñoso(a) y muy creativo(a). Inspiras confianza. Das buenos consejos. Resuelves cualquier problema con rapidez.

Rostro:

Si viste primero el rostro, siempre pones como prioridad a tu familia. Con tal de ver alegres a tus seres queridos, eres capaz de sacrificar tu propia felicidad. Sobresales por tu generosidad. Te sueles poner en el lugar de otro para entender qué ocurre y tratar de ayudar. Sueles quedarte callado(a) cuando algo te molesta para evitar problemas. Odias las discusiones.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te ayudará a saber cómo eres. Generalmente, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar un interrogante: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta permitirá al internauta descubrir su verdadera forma de ser.

