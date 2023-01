Y aunque te cueste creer, el siguiente test de personalidad tiene la capacidad de revelar cuál es tu mayor anhelo en la vida. Es por eso que algunos usuarios de México, España y Estados Unidos han difundido este test viral, en el que tendrás que mirar por algunos segundos y luego contarnos qué imagen captaste de inmediato.

La ilustración también fue creada por Oleg Shupliak y en ella se aprecian distintos elementos. Aquí, te aconsejamos que no mires por muchos segundos, simplemente bastará con que eches un vistazo rápido para que tu cerebro registre información de inmediato. La forma o figura que te llame más la atención, será el elemento que te revelará los resultados del test de personalidad.

Tengo que decirte que luego de brindarnos esa respuesta, podrás conocer con precisión su significado y también descubrirás cuál es tu mayor anhelo en la vida. Si estás listo, simplemente te dejamos con la imagen.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Mira aquí los resultados del test de personalidad

Si vieras la cara del hombre

Eres una persona que trabaja duro para ser respetada y apreciada por todas las personas que conoce. Por lo general, esto es bastante fácil para ti, porque eres bueno leyendo a la gente y sabes qué versión de ti mismo presentar si quieres congraciarte con alguien. Es una habilidad útil, y de ninguna manera eres falso, pero también puede hacer que tu vida se sienta como si fueras un rompecabezas que nadie está preparado para resolver. Lo que realmente necesitas del amor es que te entiendan.

Si vieras al hombre del abrigo

Eres una persona con una tristeza interior. No digo que estés clínicamente deprimido (aunque podrías estarlo) o que seas una persona deprimida en general (aunque también podrías estarlo), pero eres muy consciente del equilibrio entre todas las cosas: vida y muerte, felicidad y tristeza, comienzos y finales. Es una forma difícil de ver el mundo en general, pero definitivamente te hace apreciar incluso las cosas más pequeñas. Lo que realmente necesitas del amor es aceptación total.

Si vieras al bebé

Eres una persona que a menudo se siente impotente. Claro, eres un adulto. Sabe cómo cuidarse y cómo pagar sus facturas, pero la mayor parte del tiempo se siente como si estuviera girando platos esperando que todo se derrumbe. Te estresas con facilidad, sientes que no duermes lo suficiente constantemente, y se sabe que te entregas a más de un ataque de llanto a la semana, y eso es cuando no tienes el síndrome premenstrual. Lo que realmente necesitas del amor es ser nutrido.

Si vieras al hechicero

Eres una persona tan curiosa y apasionada por la próxima vida como por la que vives actualmente. Tal vez hay una religión que practicas, tal vez hay varias, o tal vez no hay ninguna porque eres demasiado curioso para comprometerte con alguna en particular. Cualquiera que sea el caso, estás motivado por la conciencia y la creencia de que esta vida en la tierra no es nuestra única vida. Diablos, ¡probablemente ni siquiera fue el primero! Lo que realmente necesitas del amor es una conexión espiritual.

Si vieras a los dos asistentes

Eres una persona terca, enfocada y en control total. ¿Suena agotador? Eso es probablemente porque lo es. Toda su vida sería mucho más fácil si fueran dos, porque al menos habría otra persona en la habitación que sabe cómo se supone que deben ir las cosas. Crees que siempre tienes la razón, y el problema para todos los que te rodean es que normalmente la tienes. Si hay una habitación en la que no eres la persona más inteligente, aún no has entrado.

¿Qué es un test de personalidad?

Si bien un test de personalidad es una prueba optométrica sencilla y nada invasiva destinada a medir la agudeza visual, permitiéndonos hacer una evaluación de la capacidad del sistema visual, este término también se emplea para referirnos a los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica.

Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.