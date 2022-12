El reloj no miente. Es hora de que sepas si eres una persona auténtica. El test de personalidad de esta nota puede brindarte esa información. Lo mejor de todo es que no debes hacer nada complicado para recibirla. Solo tienes que responder qué viste primero en la imagen. ¡Así de fácil!

La prueba que presentamos aquí ya circula en varias redes sociales, donde los usuarios han acabado muy contentos luego de descubrir cómo son realmente. “Es impresionante lo que me he llegado a enterar”, “no cabe duda que no he perdido mi tiempo diciendo lo que vi primero”, son algunas de las tantas reacciones de los internautas.

Antes de que participes en el test de personalidad, debemos mencionarte una última cosa. Como es muy importante, te pedimos que prestes mucha atención. Los resultados que encontrarás más abajo no poseen validez científica. Quien te diga que no es así, te está mintiendo. Ahora ya lo sabes, ¡adelante! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Como opciones presentes en la imagen del test de personalidad están el rostro y el foco. Nada más. Cada alternativa posee un significado distinto. Es por esa razón que te recomendamos que seas sincero a la hora de decir qué es lo que viste primero en la ilustración. ¡No vayas a mentir!

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el rostro y el foco. Para que sepas si eres una persona auténtica, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Rostro:

Si viste primero el rostro, tienes una gran inteligencia y mucha imaginación. Sobresales por ser creativo(a), carismático(a) y simpático(a). Tu familia es muy importante para ti. Vives el presente. No te preocupes por el ayer ni el mañana. Jamás aceptas un “no” como respuesta.

Foco:

Si viste primero el foco, eres auténtico(a) y extrovertido(a). Te caracterizas por dar buenos consejos. No soportas la gente hipócrita y falsa. No le das importancia a lo que otros opinan sobre ti. Si tienes que discutir, vas al frente sin importar las consecuencias. Las personas que te rodean acuden a ti por tus consejos. Entablas conversaciones con desconocidos fácilmente. Te encanta hacer amigos nuevos.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que expondrá tu verdadera forma de ser. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario conocer cómo es realmente.

