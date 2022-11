Ahora no te vamos a hablar sobre un reto viral o acertijo visual, sino sobre un test de personalidad. Ojo que no es cualquiera. Revelará si contagias alegría a las personas o no apenas digas qué viste primero en la imagen que acompaña esta nota. Sí, en serio. No es broma.

La prueba que presentamos aquí ya circula en varias redes sociales, donde muchos usuarios, de distintas partes del mundo, han asegurado que los resultados son espectaculares. Realmente, quedaron impactados al leerlos. Esa experiencia tú también la puedes vivir en este preciso momento. ¡No lo pienses tanto! ¡Es una oportunidad única!

Pero antes de que respondas qué viste primero en la imagen, tienes que saber algo muy importante: ningún resultado que brinda este test de personalidad posee validez científica. Somos conscientes de que en varias páginas webs se comenta lo contrario. Esa es información falsa. En esta nota de Depor te acabamos de decir cuál es la verdad.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Aunque no parezca para muchos usuarios, en la imagen del test de personalidad solo hay dos opciones: las hojas y las manos. No se te vaya a ocurrir decir otra cosa, pues cada alternativa indicada posee un significado que solo podrás leer apenas indiques lo que tus ojos captaron en primera instancia.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: las hojas y las manos. Para que sepas si contagias alegría, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Hojas:

Si viste primero las hojas, eres capaz de sacrificar tu felicidad por ver contentos a los demás. Tu familia es muy importante para ti. También destacas por ser inseguro(a). Tus miedos no te dejan explotar tu potencial. No disfrutas el presente. Te aferras al pasado. Te da pánico el futuro. Te estancas en asuntos sin mucho sentido. Jamás sabes lo que quieres. Tomar decisiones es algo difícil de hacer para ti.

Manos:

Si viste primero las manos, eres inconformista. Todos quieren estar a tu lado porque contagias alegría. Vives como si no existiera un mañana. Jamás rechazas un plan, pues consideras que la vida es muy corta. Perdonas fácilmente. No guardas rencor. Te encantan las aventuras. Rara vez te quedas quieto(a). Te vas de los lugares donde no te permiten crecer.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que expondrá cómo eres en realidad. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cómo es realmente. ¡Así de fácil!

¿Deseas participar en otro test?

Si decidiste participar en otro test de personalidad, ten en cuenta que en la página web de Depor hemos compartido muchos. Cada prueba que hallarás podrá ayudarte a conocerte mejor. ¡Aprovecha eso! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.