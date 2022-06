Ahora sí olvídate de todo. Por un momento, imagínate un mundo donde solo tienes que participar en el test de personalidad que te presentamos aquí. La prueba te permitirá conocer si eres una persona tierna. Descubrirás ello indicando qué ves primero en la imagen. ¡No hay nada más fácil que esto!

De acuerdo a MDZ Online, las únicas alternativas que hay en la ilustración son las manos y el corazón. Nada más. Habiéndote dicho ello, solo queda recordarte que todo esto es un juego que no tiene validez científica.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: las manos y el corazón. Para que sepas si eres una persona tierna, tienes que indicar qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Las manos:

Si viste primero las manos, eres una persona muy tierna, cariñosa y leal. Con frecuencia buscas nuevas aventuras. No te gusta la zona de confort. Te vas de los lugares donde no te dejan crecer. Destacas por ser inquieto(a). No soportas que te digan qué hacer. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada. Te encanta estar en pareja. Eres fiel en tus relaciones.

El corazón:

Si viste primero el corazón, eres una persona enérgica y positiva. Siempre buscas ver el lado bueno a todo. Perdonas con mucha facilidad. No guardas rencor. Nunca prejuzgas. Tienes una mente abierta. Te encanta la libertad y el tiempo al aire libre. Eliges no anticiparte a los hechos. Amas sorprenderte.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.

¿Te gustaría participar en otro test de personalidad?

Este test de personalidad no es el único que existe. En Depor hemos compartido varios para que tú participes en tus tiempos libres. Todos pueden ayudarte a que te conozcas más. ¡Ahora ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que puedas seguirnos en nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.