Ingresaste a la nota creada a raíz de un test de personalidad que te encantará. Y es que es capaz de revelar si eres perfeccionista o no. ¿Cómo? Pues tú tienes que indicar qué viste primero en la imagen para averiguarlo.

No debes hacer nada del otro mundo y tampoco te tomará mucho tiempo participar en la prueba, así que aprovecha la oportunidad que se te ha presentado. También recuerda que aquí no hay ningún resultado con validez científica.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el individuo y el corazón. Para que sepas si eres perfeccionista, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Individuo:

Si viste primero el individuo, eres muy perfeccionista y reflexivo(a). Jamás tomas una decisión sin meditarla dos veces. Con tal de ver felices a quienes más amas, eres capaz de dar todo. Te cuesta aceptar un error. Odias equivocarte. No te agrada discutir. Escoges rodearte de gente positiva. Posees una inteligencia brillante y destacas por eso. No se te escapa ningún detalle.

Corazón:

Si viste primero el corazón, eres una persona libre. No te haces problemas por asuntos sin mucho sentido. Para ti, la vida es muy corta. Destacas por ser muy bondadoso(a) y amable. Perdonas fácilmente. No sabes lo que es estar ofendido con alguien. No guardas rencor. Te agrada pasar tiempo a solas, pero también disfrutas la compañía. Te dejas sorprender con lo que pasa día a día.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios creados para conocer cómo es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

