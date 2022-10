Hoy te traemos el test de personalidad que está causando furor en las redes sociales. Todo porque es capaz de revelar si una persona es valiente o no. ¿Qué tienes que hacer para recibir esa información? Decir qué viste primero en la imagen. Nada más.

Es necesario mencionarte dos cosas. La primera es que la ilustración solo tiene dos opciones: la vela y el corazón. La segunda es que la prueba no posee resultados con validez científica. Habiéndote dicho ello, ¡adelante!

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la vela y el corazón. Para que sepas si eres una persona valiente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Vela:

Si viste primero la vela, sobresales por ser valiente y extrovertido(a). También eres muy atento(a) con todos. No te interesa lo que los demás opinen sobre ti. Odias dar explicaciones. No soportas que te impongan lo que debes hacer. No te privas de hacer nada porque consideras que la vida es una sola. Haces amigos fácilmente. Te encanta iniciar conversaciones con desconocidos.

Corazón:

Si viste primero el corazón, tienes objetivos claros en la vida. Crees en las relaciones amorosas de larga duración. Odias a la gente mentirosa e hipócrita. Tu familia es muy importante para ti. Con tal de ver alegres a las personas que amas, eres capaz de sacrificar tu propia felicidad. Si te caes, te levantas con más fuerza.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

