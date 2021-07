Los test y retos visuales han comenzado a viralizarse en Internet en estos últimos meses. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de internautas han optado por este tipo de contenidos para combatir el aburrimiento en estos tiempos de confinamiento. Sin embargo, solo algunos logran sobresalir, ya sea por sus grandes resultados o por su alto grado de dificultad. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío con el que podrás conocer si eres realmente una persona auténtica. Echa un vistazo a la nota.

¿Quieres descubrir detalles únicos de tu forma de ser? Los test de personalidad se han convertido en el contenido preferido de diferentes usuarios de redes sociales como Facebook y Twitter. A continuación, te pondremos una imagen compuesta por dos figuras, donde deberás escoger solo una y comparar tu elección con las opciones que aparecerán en la sección de resultados.

¡Hazle caso a tu intuición! En Depor estamos acostumbrados a publicar este tipo de retos diariamente, los cuales tienen una validez científica, pese a que también son considerados como material de entretenimiento. Debido a esto, te aconsejamos a ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que te concentres el máximo y puedas resolver el desafío de una manera óptima.

Imagen del test

Test de personalidad: escoge una de las dos figuras en la imagen y descubre si eres una persona auténtica. (Foto: Pinterest)

Solución del test

Corazón

Si viste rápidamente a esta figura, significa que eres una persona con un gran poder de observación. Además, siempre respetas la opinión de los demás y posees una mente muy abierta. No soportas las limitaciones y huyes de los lugares donde no crees que no tienes la posibilidad de crecer. No sueles guardar rencor a nadie y consideras que las personas pueden cambiar y mejorar sin importar los errores del pasado. Tratas a los demás de la misma manera que lo hacen contigo.

Pingüinos

Si los pingüinos llamaron tu atención a primera vista, significa que eres una persona que sobresale por su autenticidad. No le das importancia a lo que los demás opinen sobre ti. Amas vivir la vida a tu manera y no soportas que alguien te dé órdenes. Rara vez sueles conformarte con lo que tiene y vas en busca de nuevos desafíos. No tienes problemas en expresar lo que piensas y tu gran sinceridad te ha traído problemas muchas veces.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mujer es viral al enfrentar a temible oso para salvar a sus cachorros. (TikTok/bakedlikepie)