Los test y retos virales se vienen adueñando de Internet en estos últimos meses. A raíz de la pandemia del coronavirus, miles de usuarios de la comunidad de Facebook consideran a este tipo de contenidos como una buena opción para combatir el aburrimiento en estos tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que te ayudará a conocer detalles únicos de tu forma de ser.

¿Deseas conocer si realmente eres una persona responsable? Presta mucha atención a la imagen que pondremos a continuación, donde deberás escoger solo una de las dos figuras que aparecerán. ¡Hazle caso a tu intuición! Cuando tengas lista tu elección, tendrás que compararla con las opciones que aparecerán en la sección de respuestas de este test. Ojo, no hagas trampa, puesto que esta prueba te ayudará a conocer aspectos ocultos de tu personalidad.

En Depor estamos acostumbrados a publicar este tipo de retos diariamente, por lo que te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que realices el desafío de manera óptima y sin ningún problema. Además, recuerda compartir la publicación con todas tus amistades. ¡Vamos!

Imagen del test

Test de personalidad: escoge una de las dos figuras de la imagen y descubre si eres una persona responsable. (Foto: Pinterest)

Avión

Si viste rápidamente a esta figura, significa que eres una persona que se destaca por su responsabilidad. No sueles bajar los brazos fácilmente y rara vez te dejas vencer ante los obstáculos. Posees objetivos claros en tu vida y estás convencido de que si trabajas por ellos en algún momento lo lograrás. Sobresales por ser muy empático y generoso con todos los que te rodean. No aceptas los malos tratos y te alejas de quienes tienen actitudes negativas. Siempre estás disputo a brindar ayuda a quien la necesita, sin esperar nada a cambio.

Cometa

Si viste a una cometa a primera vista, significa que eres una persona extrovertida. No soportas que te den órdenes y detestas dar explicaciones de lo que haces. Consideras que lo más importante y valioso es tu libertad al hacer las cosas y no sueles negociar nada. Tienes mucha facilidad para hacer nuevas amistades y amas ser el centro de atención de todos los eventos a los que asistes. No le das importancia a lo que los demás opinan sobre ti y eres fiel a tus decisiones. Tu autenticidad y franqueza te hacen destacar de los demás.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

