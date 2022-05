Te pedimos que no creas que en Internet solo hay contenidos que generan diversión, pues también hay aquellos que permiten a las personas saber más sobre sí mismas, como el test de personalidad que motivó esta nota de Depor. Este puede revelarte si eres idealista.

No exageramos cuando decimos que la prueba viral psicológica es un éxito en redes sociales como Facebook. Ello es porque solo te pide indicar qué ves primero en la imagen. Tu contestación es muy importante, de acuerdo a MDZ Online.

No vayas a mentir. Las únicas alternativas que tiene la ilustración son la mano y las aves. Cada opción esconde un significado que seguro te sorprenderá. Habiéndote dicho todo esto, no pierdas más tiempo. ¡Participa!

Imagen del test viral 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si eres idealista. Solo dinos si viste primero la mano o las aves. (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Mano:

Si viste primero la mano, no te conformas fácilmente. No le temes al qué dirán. Vives tus días como si no existiera un mañana. Haces lo que te genere placer. Como odias la zona de confort, buscas actividades para salir de ella. Jamás tienes un “no” como respuesta. Te encantan los desafíos. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer.

Aves:

Si viste primero las aves, eres una persona idealista, soñadora, ilusa y muy romántica. Te decepcionas al darte cuenta que no todos actúan como tú. Jamás pasas desapercibido(a) cuando acudes a un evento. Sobresales por ser enérgico(a) y positivo(a). Adoras generar nuevos vínculos. No tienes problema para entablar conversaciones con gente que no conoces.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.