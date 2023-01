Para conocer tu verdadera forma de ser no tienes que hacer nada difícil. Simplemente tienes que participar en el test de personalidad que te presentamos en esta nota de Depor. La prueba consiste en decir qué viste primero en la imagen. Cuando lo hagas, descubrirás tu verdadera forma de ser.

Sí, solo debes dar una simple respuesta. Como esa contestación es importante, mentir está prohibido. Si engañas, no sabrás cómo eres realmente. ¡Estás avisado(a)! Las personas que dijeron cualquier cosa, acabaron perdiendo su tiempo. ¡No permitas que te pase lo mismo! ¡Ahora ya sabes qué hacer! ¡Aprovecha la información brindada!

Cuando leas los resultados que brinda el test de personalidad, ten en cuenta que ninguno posee validez científica. Somos conscientes que hay personas que señalan lo contrario. Esas solo buscan engañar a la gente. ¡No caigas en ese juego! Recuerda que nosotros siempre te hemos dicho las cosas como son.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el racimo de uvas y los corazones. Para que sepas cuál es tu verdadera forma de ser, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Racimo de uvas:

Si viste primero el racimo de uvas, nunca pasas desapercibido(a). Eres carismático(a) y enérgico(a). Sobresales por estar siempre bien predispuesto(a) y activo(a). Raras veces te dejas abatir cuando las cosas no salen como esperabas. Consideras que no existe un “no” como respuesta. Odias quedarte quieto(a) y por eso constantemente buscas nuevas aventuras.

Corazones:

Si viste primero los corazones, disfrutas del tiempo al aire libre. Eres generoso(a) y solidario(a). No prejuzgas. Te encanta la libertad. Te dejas sorprender con lo que pasa día a día. Prefieres no generarte falsas ilusiones. Perdonas fácilmente. No guardas rencor.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que indicará cómo eres en realidad. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta permitirá al internauta descubrir cuál es su verdadera forma de ser.

