El reloj indica que es hora de que te sumes a un test de personalidad para que sepas si eres generoso(a) o no. Por suerte para ti, en esta nota tenemos la prueba que necesitas. Lo que debes hacer para recibir tal información es responder qué viste primero en la imagen.

Ten en cuenta que en la ilustración solo están el corazón y el pie como opciones. No hay más, así que no se te vaya ocurrir decir otra cosa. También te recalcamos que el test que motivó esta nota no posee resultados con validez científica.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el corazón y el pie. Para que sepas si eres una persona generosa, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, sobresales por ser alguien que disfruta el tiempo al aire libre. Eres una persona generosa y solidaria. Nunca prejuzgas. Te encanta la libertad. Te dejas sorprender con lo que te pasa día a día. Perdonas fácilmente. No guardas rencor a quien te hizo daño.

Pie:

Si viste primero el pie, eres una persona selectiva con sus vínculos afectivos. También eres alguien amable, de palabra, fiel y muy leal. Transmites mucha confianza. Solo unos cuantos conocen en profundidad tus sentimientos. Por tus amigos eres capaz de dar todo sin importar las consecuencias.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

¿Te gustaría participar en otro test de personalidad?

Este test de personalidad no es el único que existe. En Depor hemos compartido varios para que tú participes en tus tiempos libres. Todos pueden ayudarte a que te conozcas más. ¡Ahora ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.