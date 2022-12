¿Estás con ganas de saber cómo eres realmente? Entonces te agradará saber que el test de personalidad de esta nota de Depor puede revelar cuál es tu verdadera forma de ser rápidamente. Sí, en serio. Nada más debes responder qué viste primero en la imagen. ¡Aprovecha esta oportunidad que tienes!

En las redes sociales solo podemos encontrar comentarios de usuarios encantados con los resultados que obtuvieron luego de participar en la prueba. Muchos internautas no dudaron en señalar que sumarse al test es de las mejores cosas que han podido hacer en esta semana. Definitivamente, no se arrepienten de ello.

Justamente, sobre esos resultados que brinda el test de personalidad que presentamos el día de hoy, debemos decir que ninguno posee validez científica. Si pensabas lo contrario, ahora ya conoces la verdad. No vayas a creer a quien señale lo contrario. ¡Ojo! Nosotros siempre te hemos dicho las cosas como son.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

En la imagen del test de personalidad solo hay dos opciones: la ardilla y la bellota. Si acostumbras a participar en pruebas como la de esta nota, sabes que cada alternativa posee un significado diferente, el cual podrás leer después de haber dicho qué viste primero. ¡Ojo! No antes. ¡Vamos! ¡Participa de una vez!

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la ardilla y la bellota. Para que sepas cuál es tu verdadera forma de ser, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Ardilla:

Si viste primero la ardilla, te caracterizas por ser distraído(a). Te muestras como una persona fría para que no te hagan daño, pero eres todo lo contrario. No te gusta arriesgarte. Vas por lo seguro. El miedo es tu enemigo. Prefieres mantenerte al margen de los problemas. No te agradan las discusiones. Eres alguien dependiente. Tu familia es muy importante para ti.

Bellota:

Si viste primero la bellota, eres una persona estructurada, detallista, observadora, muy amable, atenta y sobreprotectora de los que más amas. Das buenos consejos. Sobresales por ser responsable y dedicado(a) con lo que realizas. Puedes llegar a sacrificar tu felicidad por ver felices a tus seres queridos.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es tu mejor opción para conocer cómo eres en realidad. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

