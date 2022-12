Sabemos muy bien que te encantan los test de personalidad. Es por eso que el día de hoy te presentamos uno que revelará cómo eres realmente siempre y cuando indiques qué viste primero en la imagen. Solo con esa respuesta tu verdadera forma de ser quedará expuesta. ¡Aprovecha la oportunidad!

Como es una simple contestación la que debes de dar, participar en la prueba no te quitará mucho tiempo, así que realmente no necesitas pensarlo dos veces. Si te interesa saber qué opinan los usuarios sobre el test, te decimos que la experiencia que vivieron les ha encantado. Los resultados les han fascinado.

Pero justamente sobre los resultados del test de personalidad tenemos que recalcarte algo: ninguno posee validez científica. Somos conscientes que en muchas páginas webs se dice lo contrario; sin embargo, eso no es verdad. Ahora que lo sabes, decide si participas o no en la prueba. Nosotros te recomendamos que lo hagas.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Si eres de las personas que leen todo lo que escribimos en la nota, ya sabes que en la imagen del test de personalidad solo hay dos opciones: las hojas y el lápiz. Cada alternativa esconde un significado que podrás leer únicamente al decir qué viste primero en la ilustración. No hagas trampa. Te lo pedimos por favor.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: las hojas y el lápiz. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Hojas:

Si viste primero las hojas, no le temes al ridículo. Vives como si no existiera un mañana. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer. Destacas entre la multitud. Te encanta hacer amigos nuevos. Siempre tienes temas de conversación. Eres extrovertido(a), sociable, creativo(a) y coherente con tu accionar.

Lápiz:

Si viste primero el lápiz, sabes cómo quedarte quieto(a). Nunca tomarías una decisión sin antes consultarle a tus seres queridos. Tu familia es muy importante para ti. Buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. Te encantan los desafíos. Te gusta pasar tiempo en la naturaleza. Destacas por ser amoroso(a) y cariñoso(a).

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que sacará a la luz tu verdadera forma de ser. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario conocer cómo es realmente.

