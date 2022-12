No te dejes llevar por lo que digan los demás de ti. Descubre en este momento si eres una persona estructurada con este test de personalidad. No tienes que hacer nada del otro mundo para recibir esa información. Solo contesta qué viste primero en la imagen que acompaña la nota de Depor.

Participar en la prueba, como podrás darte cuenta, es muy fácil. Encima no te quitará mucho tiempo. Todo eso indica que es una oportunidad que no debes dejar pasar. Muchos usuarios de distintas redes sociales no dudaron y ahora mismo ya saben cómo son realmente. Aseguraron que se quedaron impresionados con los resultados.

Pero sobre esos resultados vamos a comentarte lo siguiente: ninguno posee validez científica. Ten en cuenta que esto no solo sucede con el test de personalidad de esta nota de Depor, sino también con muchos otros que se han compartido en Internet, así que te pedimos que no te desanimes. ¡Participa!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

En la imagen del test de personalidad hay tres opciones: el tenedor, la cuchara y el corazón. Cada alternativa esconde un significado diferente. Para leerlo, tienes que indicar qué viste primero en la ilustración. Solo eso. ¡Vamos! ¡Es momento que conozcas cuál es tu verdadera forma de ser!

Esta ilustración te muestra tres alternativas: el tenedor, la cuchara y el corazón. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Tenedor:

Si viste primero el tenedor, destacas por tu espíritu aventurero. Buscas desafíos para poner a prueba tus capacidades. No pierdes el tiempo en asuntos banales porque consideras que la vida es una sola. Evitas discutir por cosas insignificantes. Odias los malos tratos. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. No te agrada que te den órdenes. No tienes problemas para comenzar una conversación con desconocidos. Eres sociable.

Cuchara:

Si viste primero la cuchara, sobresales por ser una persona estructurada. Te ahogas fácilmente en un vaso de agua. No sabes bien lo que quieres. Vas hacia donde están tus seres queridos para que ayuden a tomar decisiones.

Corazón:

Si viste primero el corazón, te dejas sorprender con lo que pasa día a día. Prefieres no crear expectativas en tu cabeza. No guardas rencor. Perdonas fácilmente. Eres muy bondadoso(a) y amable. Te encanta pasar tiempo a solas, aunque también disfrutas la compañía.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que te permitirá descubrir cuál es tu verdadera forma de ser. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario conocer cómo es realmente.

