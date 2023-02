Hoy Depor ha preparado para ti una prueba de coeficiente intelectual evaluará tu nivel de inteligencia en función a la decisión que tomes para resolver el rompecabezas que te presentaremos a continuación. El siguiente es un reto viral que se ha popularizado en países como España, Estados Unidos y México y que podrás resolver de una forma rápida y divertida.

En el presente acertijo mental tu misión es hallar el número exacto de cuadrados que presenta la imagen conformada por un gran cuadrado con incrustaciones de cuadrados más pequeños en su interior. Para superar con éxito este desafío deberás analizar con cuidado la situación y utilizar tus habilidades de razonamiento analítico y lógico.

Mira con mucho cuidado la ilustración antes de lanzar una respuesta, ya que la respuesta no está a simple vista y es bastante más complicada de lo que imaginas. Si no logras dar con ella no te preocupes que líneas abajo te dejaremos la solución para que no te quedes con la duda. Asegúrate de tener un cronómetro a la mano porque solo dispones de 11 segundos para dar con la respuesta.

Mira aquí la imagen del reto viral

Necesitarás pensar creativamente para dar con la solución de este desafío visual. Si observan bien y con cuidado la imagen podrás contar los cuadrados grandes y pequeños que te llevarán a dar con la respuesta exacta del total de cuadrados. Te aseguramos que te sentirás realizado cuando hayas averiguado la solución en poco segundos. ¡Suerte!

Rompecabezas para evaluar tu coeficiente intelectual: en este rompecabezas mental, intente contar el número total de cuadrados dentro de la imagen. (Foto: cortesía Bright Side)

Mira aquí la solución del reto viral

La respuesta anterior es que hay un total de 10 cuadrados dentro de la imagen y los hemos marcado por colores para que puedas darte cuenta. Se dice que las personas que encontraron todos los cuadrados en 11 segundos son personas con un coeficiente intelectual superior al promedio.

¿Qué te pareció este acertijo visual? ¿Llevó al límite tus habilidades? Si tu respuesta es sí, te felicitamos por haber participado. Por el contrario, si tu respuesta fue no, tranquilo ya que como esta prueba, existen otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu completo agrado. Te invitamos a seguir intentándolo visitando el siguiente enlace: más acertijos visuales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En algunos casos nos encontramos con retos visuales en los que hay algunas condiciones para resolverlo, habitualmente con un límite de tiempo para hacer que resulte más interesante y complicado encontrar su solución, mientras que en otros se permite a la persona que observa la imagen todo el tiempo que desee en busca de la misma.

¿Por qué un acertijo visual es muy divertido?

Existen varias razones y es que los acertijos visuales atraen la atención de adolescentes y jóvenes, una de ellas es porque son divertidos e interesantes. A los adolescentes les encanta demostrar lo creativos que son y lo bien que conocen los ejercicios que se presentan, demostrando el nivel de sus habilidades cognitivas.

¿Cuándo se hicieron populares los acertijos virales?

Los retos o acertijos virales no son algo nuevo y comenzaron a aparecer décadas atrás, aunque fue internet lo que los ha impulsado con el paso de los años. Este tipo de pruebas visuales ganaron una gran popularidad a través de las redes sociales como consecuencia de la pandemia, cuando muchas personas se vieron obligadas a buscar formas de entretenerse en su propio hogar debido a la cuarentena que regía por esos días. Desde entonces, ya se han convertido en toda una adicción para muchas personas, y hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿Cuáles son las ventajas de realizarlos?

El acertijo viral o los contenidos que cuentan con desafíos muy complicado, posibilitan mantener y distribuir la atención en distintos sonidos, procesar diferentes estímulos, realizar cálculos o representar mentalmente un objeto.

¿Para qué sirven los acertijos visuales?

Los acertijos visuales no solo permiten mejorar la memoria, aumentar el nivel de concentración y estimular el cerebro, sino que proponen retos que a simple vista parecen sencillos de resolver, pero sus participantes deben cumplir con ciertos parámetros antes como dar con la respuesta antes que se cumpla el tiempo límite.

Beneficios de hacer acertijos visuales

La realización de acertijos visuales aporta a nuestra mente numerosos beneficios, que van desde la mejora de nuestro rendimiento intelectual y el incremento de nuestra esperanza de vida, hasta contribuir a reducir el riesgo de que se produzca un deterioro cognitivo.

Por este motivo, no resulta nada extraño que cada vez sean más las personas que se decidan a disfrutar de este pasatiempo que se puede realizar en cualquier momento y lugar gracias a la tecnología.

¿Cuál es la diferencia entre un acertijo y una adivinanza?

En ocasiones nos encontramos con personas que llaman indistintamente a este tipo de retos como acertijos visuales y adivinanzas, pero conviene recalcar que no son lo mismo. Los acertijos lógicos o visuales se tratan de juegos en los que se alcanza la solución al reto a través de la intuición y el razonamiento, donde no hay un conocimiento previo de la materia, sino que se trata de un ejercicio mental o visual que permite deducir o encontrar la solución a través de la imagen o descripción.

Las adivinanzas, por su parte, suelen tener como objetivo al público infantil, tratándose de acertijos que cuentan con un enunciado que habitualmente se presenta en forma de rima. En este caso son enigmas sencillos de resolver que permiten a los más pequeños aprender palabras a través de diferentes pistas que figuran en el fraseo del enunciado, facilitando su resolución.