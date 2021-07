La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época en que las personas prefieren quedarte en casa. Es en este contexto que han obtenido protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelve tendencia rápidamente en las redes sociales por revelar aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios. Echa un vistazo y conoce más sobre tu forma de ser.

Hace poco, se volvió viral un desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿el rostro de una persona o la luna?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste fue el rostro de una persona, podrías ser una persona que destaca por su inteligencia y carisma. No tienes problemas para entablar conversaciones con desconocidos y haces nuevos amigos con facilidad. Tiendes a sobresalir por tu simpatía y esto es muy recordado por los demás. Nunca aceptas un “no” como respuesta. Vives tus días como si fueran el último y no te limitas a hacer nada de lo que te gusta. Mucha gente te ve como un referente a seguir. Siempre estás bien predispuesto a dar una mano a quien más lo necesite sin esperar nada a cambio.

Si lo primero que viste fue la luna, podrías ser una persona que destaca por su humildad y por su ambición. Sueñas a lo grande y son pocas las veces que no has podido concretar todo lo que pasa por tu cabeza. No te gusta quedar mal con los demás y evitas rechazar las propuestas que te hacen. Destacas por ser responsable y comprometido con todo lo que empiezas. No te gusta criticar a los demás y prefieres tratar de entender qué es lo que atraviesan para ayudarlos. Crees en la palabra de la gente y cumples la mayoría de tus promesas.

